Galatasaray Yöneticisi Nazifoğlu: Podolski'nin Ailesi Türkiye'den Ayrıldı, Burada Çok Mutlu Değil

Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, A Spor canlı yayınına telefonla bağlanarak transfer dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç oyunculara yöneldiklerini belirten Nazifoğlu, "Uzun süreli bir kadro kurma çabası içindeyiz. Geçen sene olması gereken değişim bu sene başladı. Takımı gençleştiriyoruz." diye konuştu.

"PODOLSKI ÇOK MUTLU DEĞİL"

Lukas Podolski'nin eşyalarını topladığının doğru olmadığını aktaran Nazifoğlu, "Podolski bizim çok önemli bir oyuncumuz. Son olaylardan sonra ailesi Türkiye'den ayrıldı. Podolski de çok mutlu değil. Bugün onunla toplantı yaptık. Galatasaray'dan, taraftardan ve Türkiye'den memnun ama böyle bir problem var. onu biraz zamana yaymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"JOSUE'NİN MUTLU OLMAMA GİBİ BİR HAKKI YOK"

Josue'nin ayrılmak istediği haberlerine de cevap veren sarı kırmızılı yönetici, "Josue'nin Galatasaray'da mutlu olmama gibi bir hakkı yok. Eğer mutluluğu yoksa da gidebilir istediği yere. Kimi nereye veririz, nereden kimi alırız diye konuşuyoruz. Ama 65 milyon Avro Finansal Fair-Play olayımız var. Bu son zamanlardan sonra Türkiye'ye bir yabancı gelmesinde bayağı sıkıntılar yaşıyoruz, o sorunları aşmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz herhalde bir şeyler olacak gibi görünüyor."" sözlerini sarf etti.

"CALLERI ADAYLARDAN BİRİ"

Premier Lig'de West Ham United forması giyen Jonathan Calleri ile ilgilendiklerini doğrulayan Nazifoğlu, "Calleri için konuşmayayım ama adaylardan biri. Fake hesaplar var, baktım yüzde 90'ı sahte. Evden siper almışlar havalılar bunlar yazıyorlar. Bir sürü adaylar var. Onlarla temas halindeyiz önümüzdeki günlerde belirlenmiş adaylardan 1-2'si olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

"SAKİN OLAN ŞAMPİYON OLUR"

Pinto için teklifte bulunmadıklarını açıklarken, "Osmanlıspor'dan Pinto'ya teklif yapmadık. Şampiyonluğun en güçlü adaylarındanız, sakin olmayı başaran şampiyon olur." ifadelerini kullandı.

Scout ekibi için 'Yeteri kadar bütçe veremediğimiz için televizyon ve internetten izliyorlar, beğenmiyorum' sözlerine açıklık getiren yönetici, "TV'den izleyip alıyormuşuz. Hayretler içinde kalıyorum, bu insanların hayal gücüne ve hayasızlığına. Böyle bir şey yok." isyanında bulundu.