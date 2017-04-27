Kuzgun' Kod Adlı İtirafçı General Tanık Olarak İfade Verdi

'Kuzgun' kod adı ile 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gizli tanık olarak itirafçı olan eski Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Muğla'da devam eden 'cumhurbaşkanına suikast girişimi' davasında tanık olarak dinlendi.



Eski Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, 9 Mart 2017 tarihinde İzmir'de yargılandığı mahkemeye ifade verdiğini, bugün de bu ifadesini teyit ettiğini söyledi. "Verdiğim ifademde bir değişiklik yoktur. Ankara'daki villada yapılan toplantıda şu anki sanıklardan kimseyi görmedim. O villada Sinan Süren isimli kişi ile yaklaşık 1,5 saat kaldım. Bir görev vermek üzere beni çağırmışlar. Görevi aldım ve daha sonra oradan ayrıldım. O villada tanıdığım kimse yoktu. Görev tebliğ edilirken FETÖ unsuruyuz demediler. 3 katlı bir villa idi. Odalarda çalışanlar vardı. Kim olduklarını göremedim. Sadece akşam namazı için toplandılar, daha sonra odalarına çekildiler" dedi.



"Toplantıya cemaat mensubunun arabası ile gittik"



Yıldız, "Benimle irtibatı olan şahıs ile Ankara'da buluştuk. Bu kişi beni başka bir şahısla buluşturdu. Cemaatten olan şahsın arabası ile toplantının yapıldığı villaya birlikte gittik. Odadakiler yapılacak olan darbeye çalışıyorlardı. Diğerleri neyi çalışıyordu bilmiyorum" diye konuştu.



"Villada Adil Öksüz akşam namazı kıldırdı"



Toplantının yapıldığı villada adını sonradan öğrendiği Adil Öksüz'ü ilk defa orada gördüğünü belirten Yıldız, "Gazetelerde fotoğrafını görünce villadaki kişinin Adil Öksüz olduğunu anladım. Benim bulunduğum sırada bu kişi namaz kıldırdı, öğle yemeği arasında kendisi ile 10-15 dakika sohbet ettik. Görüşmem o kadar oldu. Villada 15 kişiden fazla insan vardı. Hakan Bıyık'ı villada gördüm. Ömer Faruk Harmancı ile iki amiralin alınması konusunda konuşuyordu. Hakan Bıyık, Ömer Faruk Harmancı'ya 'ben hallederim' dedi. Ben de bunun üzerine nasıl olacağını sordum. Hakan Bıyık tekrar 'ben hallederim' şeklinde konuştu" dedi.



15 Temmuz darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbesi olduğunu anlamadığını belirten Yıldız, "Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarının desteklediğini, sadece Hava Kuvvetleri Komutanının destek vermeyeceğini söylediler. Bu nedenle yapılan faaliyetin emir komuta zinciri içinde yapılacağını düşündüm" ifadelerini kullandı.



Sanık avukatlarından birisinin "Darbe gecesi aynı kanaatte misiniz?" sorusuna Yıldız, "Şayet ben o gece yaşananları gördükten sonra aynı kanaati sürdürseydim bu ifadeleri vermezdim. Kendi vatandaşına ateş eden, Meclisine ateş eden, 242 vatandaşını öldüren kişilerle bir arada olmayacağımı değerlendirdiğim için onlarla beraber hareket etmedim" yanıtını verdi.



Duruşmada mahkeme heyeti tarafından villada yapılan toplantıya katıldığı ileri sürülen sanıklardan Gökhan Şahin Sönmezateş'in de aralarında bulunduğu 6 kişi ayağa kaldırılıp kamera ile yüzleri yaklaştırılarak, tanık Yıldız'a bu kişileri tanıyıp tanımadığı soruldu. Yıldız, tanımadığını söyledi. - MUĞLA