Görele'de "Kutlu Doğum Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Belediye ve Görele Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte kermes, kitap standı ve kutsal emanetler resim sergisi açıldı. Etkinliğin açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Türk Tasavvuf Musikisi konseri gerçekleştirildi.



Etkinliğin açılışına Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İlçe Müftü Vekili Mikail Keskin, Belediye Başkanı Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı.



Etkinlik üç gün boyunca devam edecek.