Kütahya'da 'Aşk-ı Nabi Hüsn-i Hat' Sergisi

Kütahya İl Müftülüğü ile VAV-DER işbirliğinde düzenlenen 'Aşk-ı Nebi Hüsn-i Hat' sergisi ziyarete açıldı.



Sera AVM'de düzenlenen açılışa Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, STK Temsilcileri ile hat sanatçıları katıldı.



Aşk-ı Nebi Hüsn-i Hat Sergisi hakkında bilgiler veren Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, "Başta din görevlilerimiz olmak üzere farklı kurumlardan hat sanatına emek veren hocalarımızın, doktorlarımızın ve esnaflarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz özel bir hat sergisinin açılışını yaptık. Hedefimiz; bu yolla Efendimiz (SAV) tanıtılmasına vesile olmak. Sanat ve estetik İslam medeniyetini ayakta tutan en önemli unsurlardandır. Şairin ifadesiyle; 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl?' dediği gibi biz hayata Hz. Muhammed sevgisiyle bakıyor ve bu sevgiyle dünyayı anlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Vali Ahmet H. Nayir ile Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar daha sonra sergiyi gezerek, hat sanatçılarından bilgiler aldı.



Serginin 1 hafta ziyarete açık olacağı bildirildi. (EFE) - KÜTAHYA