Kumru'da Sahte Para Ele Geçirildi

Kumru ilçesinde piyasaya sahte Türk Lirası ve Amerikan Doları sürmek isteyen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kumru Jardarma Komutanlığı, ilçeye bağlı mahallelerde, bir kişinin esnaftan sahte parayla alışveriş yaptığı ve bütünletme bahanesiyle 20 liralık banknot verdiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.



Jandarma ekipleri şüpheli olarak belirlenen L.Ö'yü gözaltına alarak evinde arama yaptı. Aramada, 265 sahte 20 Türk Lirası, 8 de 100'lük sahte Amerikan Doları ele geçirildi.



Şüpheli L.Ö, Kumru İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesinin alınmasının ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.