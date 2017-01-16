Küçükkuyu'nun Yaraları Sarılacak

Karların erimesi ve aşırı yağış Küçükkuyu'da sel felaketine neden oldu. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sel sularının tahliye edilmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 90 iş yeri ile 60 konutun zarar gördüğü Küçükkuyu'da en kısa sürede yaraların sarılacağını söyledi.



Sel felaketine ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan afetten dolayı üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Küçükkuyu halkımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Meydana gelen doğal afet sonucu herhangi bir can kaybının olmaması bir nebze bizi sevindirmiştir. Konu ile alakalı Belediye Başkanımızla, Valimizle, Kaymakamımızla ve AFAD'dan sorumlu Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak'la halkımızın uğradığı zararın kısa sürede giderilmesi hususunda görüşmeler yaptık. Sayın Veysi Kaynak ile yapmış olduğumuz görüşmede AFAD aracılığıyla Küçükkuyu'ya her türlü yardımda bulunacaklarına dair söz aldık. Kendisi Küçükkuyu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Halkımızın yaşadığı mağduriyetin en kısa zamanda giderilmesi için olayın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesi gerekir. Umarım bu tarz doğal afetler karşısında daha etkili tedbirler alarak zararı en aza indiririz" dedi. - ÇANAKKALE