Konya Endüstri Zirvesi'ne Doğru

TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Ayyıldız, 27-30 Nisan'da gerçekleştirilecek Konya Endüstri Zirvesi'ne ilişkin, "Bu fuarın tanıtımını, Türkiye'deki 13 ofisimizle, 1 yıldan uzun süredir yapıyoruz. Yaklaşık 70 otobüsle illerden ziyaretçilerimizi fuar alanına taşıyacağız. Geçen yıl 50 bin ziyaretçimiz vardı bu yıl ise 55 bin ziyaretçi hedefliyoruz." dedi



Ayyıldız, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de 60 ilden ziyaretçi ve katılımcıyı zirvede bir araya getireceklerini söyledi.



Bu yıla tarım fuarı ile başladıklarını kaydeden Ayyıldız, endüstri zirvesi adı altında 4 farklı sektörü bir araya getireceklerini belirtti.



Ayyıldız, yapılacak fuarın Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Metal işleme sektörünün kalbi Konya'da atacak. Bu fuarın tanıtımını, Türkiye'deki 13 ofisimizle, 1 yıldan uzun süredir yapıyoruz. Yaklaşık 70 otobüsle illerden ziyaretçilerimizi fuar alanına taşıyacağız. Ayrıca sergilenmek üzere şu an 500 makine fuara alanımıza geldi. Geçen yıl 50 bin ziyaretçimiz vardı bu yıl ise 55 bin ziyaretçi hedefliyoruz" diye konuştu.



Yurt dışı heyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda elektrik-elektronik, beyaz eşya ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalara davet gönderdiklerini anımsatan Ayyıldız, Rusya, Gürcistan, İran, Mısır Makedonya ve Bulgaristan'da bulunan ofisleri aracılığıyla yaklaşık 40 ülkeden alım heyetleri ile ikili iş görüşmeleri olacağını aktardı.



Ayyıldız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) kendilerine destek verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Fuarda Konya Sanayi Odası'nın her yıl gerçekleştirdiği ikili iş görüşmeler de olacak. Özellikle bu yıla mahsus yeni icatlar ve patent günleri adı altında 27 ve 28 Nisan'da bir sergimiz olacak. Burada Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Üniversiteler Birliği'nin hazırladığı 7 ilden ve 11 üniversiteden ürünün patentini almış ya da almaya başvurmuş yeni buluşu sergileyeceğiz. Ayrıca fuarda teknokentler de stant açacak."