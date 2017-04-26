Konya Endüstri Zirvesi'ne Doğru

TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ tarafından Konya Endüstri Zirvesi adı altında düzenlenen 4 fuar, 27-30 Nisan'da 22 ülkeden 459 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.



TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Ayyıldız, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, bu yıl Endüstri Zirvesi adı altında 4 farklı sektörü bir araya getireceklerini söyledi.



Ayyıldız, zirve kapsamında 14. Metal İşleme Makineleri Fuarı (KONMAK), 12. İstifleme Depolama ve Lojistik Fuarı (İSKON), 12. Elektrik Elektronik Otomasyon Fuarı (KONELEX) ve 3. Saç İşleme Teknolojileri Fuarı'nın yarın açılışının gerçekleştirileceğini ifade etti.



Metal işleme sektörünün kalbinin Konya'da atacağını anlatan Ayyıldız, "Fuarların tanıtımını, Türkiye'deki 13 ofisimizle 1 yıldan uzun süredir yapıyoruz. Yaklaşık 70 otobüsle illerden ziyaretçilerimizi fuar alanına taşıyacağız. Geçen yıl 50 bin ziyaretçimiz vardı, bu yıl ise 55 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Fuarlarımıza 22 ülkeden 459 firma ve bin 175 marka katılıyor." diye konuştu.



Yurt dışı heyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda elektrik-elektronik, beyaz eşya ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalara davet gönderdiklerini anımsatan Ayyıldız, Rusya, Gürcistan, İran, Mısır Makedonya ve Bulgaristan'da bulunan ofisleri aracılığıyla yaklaşık 40 ülkeden alım heyetleri ile ikili iş görüşmeleri olacağını aktardı.



Ayyıldız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) kendilerine destek verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Fuarda Konya Sanayi Odasının her yıl gerçekleştirdiği ikili iş görüşmeler de olacak. Özellikle bu yıla mahsus 'Yeni İcatlar ve Patent Günleri' adı altında 27 ve 28 Nisan'da bir sergimiz olacak. Burada Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Üniversiteler Birliğinin hazırladığı 7 ilden ve 11 üniversiteden ürünün patentini almış ya da almaya başvurmuş yeni buluşu sergileyeceğiz. Ayrıca fuarda teknokentler de stant açacak."



Yarın açılışı gerçekleştirilecek fuarlar, 27-28-29 Nisan tarihlerinde saat 10.00-19.00 arasında, 30 Nisan Pazar günü ise 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.