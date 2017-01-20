Konya Amcaoğlunun Işyerini Basıp Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Amcaoğlunun işyerini basıp kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı



KONYA'da izinli olarak çıktığı açık cezaevinden firar eden 23 yaşındaki Çetin Uzundere, aileler arasında çıkan dedikodu nedeniyle amcaoğlu ve aynı zamanda eniştesi 26 yaşındaki Cengiz Uzundere'yi sahibi olduğu birahenede 5 kurşunla vurarak öldürdü. Olay sırasında müşteri olarak bulunan 2 kişide yaralandı.



Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir birahanede meydana geldi. İddiaya göre sahibi olduğu birahenede müzisyenlik yapan Cengiz Uzundere, işyerinde oturduğu sırada içeri kayınbiraderi ve aynı zamanda amcaoğlu olan Çetin Uzundere girdi. Daha önceden aralarında çıkan dedikodular nedeniyle husumet bulunan Cengiz Uzundere, tabancasını çıkartarak ateş etmeye başladı. Bunun üzerine Çetin Uzundere de silahını çıkartarak karşılık verdi.



PEŞİNDEN GİDİP ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ



Çatışma esnasında işyerinde bulunan çalışanlar ve müşteriler kaçışmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Cengiz Uzundere, kanlar içinden biraheneden dışarı kaçtı. Amcaoğlunun peşini bırakmayan Çetin Uzundere dışarda da ateş etmeye devam etti. Cengiz Uzundere kanlar içinde yerde kalırken, Çetin Uzundere mermisinin bitmesi üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı. Çıkan çatışmada Uzundere'nin yanısıra müşteri olarak bulunan Mevlüt Bölük belinden, Mehmet Hassatıcı ise kaşından yaralandı.



VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETMİŞ



Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücuduna 5 mermi isabet ettiği belirlenen Cengiz Uzundere, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.



KENDİSİDE KOLUNDAN VURULMUŞ



Olay sonrası Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli Çetin Uzundere'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yapılan çalışma sonrası şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Çatışma esnasında kolundan yaralandığı belirtilen Uzundere, tedavi edilmek üzere Numune Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi yapılan Uzundere, daha sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Uzundere'nin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.