Kültürel farklılıklarından dolayı ayrılmak üzere olan bir karı kocanın hikayesini anlatan Kocamın Nişanlısı, 9 Nisan'da Profilo Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşuyor.



Adam karısından boşanmadan önce bir başkasıyla nişanlanır. Kadın ise bu durumu öğrenince boşanmaktan vazgeçer ancak bir trafik kazası sonucunda hapse girer.



Kazadan önce entelektüel bir kişiliğe sahip olan kadın hapisten bambaşka biri olarak evine döner. Karısının eve dönmeyeceğine emin olan adam nişanlısıyla yaşamaya başlamıştır bile ve olaylar bu noktadan sonra iyice karışacaktır.



Yazan: Sadık Şendil



Yöneten: Ferdi Merter



Oyuncular : Arzu Yanardağ, Tuğba Özay, İpek Tenolcay, Aslı Kökçe, Mehmet Çepiç, Serdar Sevtekin, Fatih Ayhan



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon



Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33



Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Kocamın Nişanlısı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır