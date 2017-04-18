Kız Öğrencilerden Bilim Fuarı

Karaman Necati Yeniel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, TÜBİTAK destekli bilim fuarı açıldı.Okulun sergi salonunda açılan fuarda, öğrencilerin hazırladığı 20 adet proje sergilendi. Açılışa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu ve İl Müftü Yardımcısı Ali Abay, sergiyi gezerek projeler hakkında bilgiler aldı.Kuntoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Fuarımız geleceğin bilim adamlarını yetiştirme de, ülkemizi gelecekte bilim de en üst seviyeye çıkarma noktasında hayırlara vesile olur." dedi.