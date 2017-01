Kilis'te Kan Bağışı

Kilis'te sosyal belediyeciliğin geliştirilmesi kapsamında konuk evlerinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, kan bağışında bulundu.



Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılayı'nın 'Kan ver can ver' projesine destek olmak adına böyle bir organizasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.



Kampanyaya konaklardaki görevliler, kursiyerler ve çevre esnafının yoğun ilgi gösterdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Biz her zaman belediye, halk el ele dedik ve bu doğrultuda ilerledik. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kan stoklarının azaldığına ve kan bağışı çağrısına destek vermek amacıyla konağımızda böyle güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Biliyoruz ki bir ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarır. Kan vermek her sağlıklı insanın yine insanlığa olan sorumluluğudur. Aynı zamanda düzenli aralıklarla kan vermenin bireyin kendi sağlığına da faydalı olduğu tıp dünyasınca bilinmektedir. Bu konuda duyarlılığını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sağlığı müsait olan herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."