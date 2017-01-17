Khb "2017 Yılı Hedefleri ve Projeleri" Toplantısı

Konya Kamu Hastaneleri Birliği (KHB) Genel Sekreterliği, "2017 Yılı Hedefleri ve Projeleri" toplantısını gerçekleştirdi.



KHB Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koç, KHB Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2016 yılında 23 hastanede yaklaşık 8,5 milyon hastaya ayakta tedavi hizmeti verdiklerini söyledi.



Koç, Konya'da 938 uzman doktor, 195 pratisyen doktor, 258 diş hekimi ve 5 bin 488 yardımcı sağlık personeliyle hizmet verdiklerini belirtti.



Halkı bilinçlendirmek amacıyla 2017 yılında "Alo 182", web ve mobil tanıtım hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Koç, hedefin ise hasta kuyruklarının oluşmadığı bir hastane olduğunu ifade etti.



Koç, gereksiz antibiyotik kullanımının azaltılmasına yönelik çalışma yaptıklarını vurgulayarak, aile hekimleri, uzman hekimler ve hastanelerle ameliyat öncesi antibiyotik kullanım standartlarını, bilimsel olarak araştıracaklarını bildirdi.



Hasta mahremiyetinde daha hassas olacaklarının altını çizen Koç, "İdari personelimizin verimli ve başarılı olabilmesi için eğitim çalışmaları başlatacağız. Bilimsel proje ve çalışmalara destekleri artıracağız. Özellikle yurt dışında saygın dergilerde bilimsel makale yayınlanma oranını artıracağız." dedi.



Koç, yüzde 73 olan hasta memnuniyetini artıracaklarını belirterek, "Hastanelerimizin yetkin olduğu branşlarda, yurt dışından gelecek hastalara hizmet vereceğiz. 4 dilde web site çalışmalarını başlattık. Yani sağlık turizminde önde gelen isimlerden olmaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.



Konya'daki şehir hastanesinin de temelinin atıldığını dile getiren Koç, "Cumhurbaşkanımızın önerisiyle 838 olan yatak sayısını bin 250'ye çıkardık. Resmi onayı ise geçen hafta geldi. 28 aylık ihale süreci sonunda hastaneyi bize teslim edecekler. İnşallah Konya, şehir hastanesiyle altın dönemini yaşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.