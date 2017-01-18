Kbü ile İşkur Arasında Protokol

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında üniversite kampüs alanı içerisine İŞKUR irtibat noktası açılması ve 2017 yılı içerisinde 325 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilmesi konularında işbirliği protokolü imzalandı.



Yabancı Diller Yüksekokulu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, üniversite yerleşkesi içerisinde üniversite - İŞKUR rehberlik ve irtibat noktası açılmasının önemli olduğunu söyledi.



İŞKUR bünyesinde çalışan iş ve meslek danışmanları okuyan ve mezuniyet aşamasındaki üniversiteli gençlere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de vermeye başlandığını ifade eden Polat, "Bizde bu protokolle birlikte gençlerimizin iş hayatına en kısa sürede geçiş yapabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla iş ve meslek danışmanı arkadaşlarımızı yerleşkelerimizde öğrencilerimizle buluşturmuş olacağız." diye konuştu.



İŞKUR Karabük İl Müdürü Coşkun Güven de söz konusu irtibat noktasında İŞKUR olarak üniversiteli gençlere mezuniyet sonrasında kendilerini nelerin beklediği iş arama becerileri, öz geçmiş hazırlama, işverenle mülakat ve görüşme teknikleri başta olmak üzere Europass CV oluşturma gibi güncel ve önemli konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacağını belirtti.