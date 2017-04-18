Katil Zanlısı Babası Çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2 Nisan'da cesedi bulunan şahsı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan babası ve arkadaşı tutuklandı. Zanlının babasının tartıştıkları oğlunu tabancayla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yakacık köyü yakınlarında bulunan erkek cesedinin aynı tarihlerde polise kayıp başvurusunda bulunulan Yıldıray Y.'ye ait olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında MOBESE kameralarını inceleyerek baba Hasan Y.(60) ve arkadaşı Sadi E.'nin aynı tarihlerde cesedin bulunduğu alana araçla gittiğinin tespit edilmesi üzerine iki şahıs ve anne H.Y. gözaltına aldı.



Hasan Y.'nin ifadesinde sürekli annesini dövmesi nedeniyle tartıştıkları oğlunu bir anlık sinirle plan yapıp tabancayla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba ve arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne ise serbest bırakıldı.



Hasan Y'nin Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunup "Oğlumdan 3 gündür haber alamıyorum. Telefonlara da cevap vermiyor" dediği ve oğlunun cenaze töreninde taziyeleri kabul ettiği öğrenildi. - AMASYA