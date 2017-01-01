Kastamaonu Otomobil Alev Alev Yandı

Otomobil alev alev yandı



KASTAMONU'nun Tosya ilçesi'nde seyir halindeyken motor kısmından tutuşan otomobil alev alev yandı.



Olay, saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cahit Barutçu idaresindeki 37 KG 327 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden Barutçu, otomobili durdurarak aşağıya indi. Bir anda alev alan otomobile ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. Alev alev yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.