Karşıyaka'nın Mahallelerine Modern Dokunuş

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en işlek merkezlerinden biri olan Yalı Mahallesi 6418 sokak ve çevresini sil baştan yeniliyor. Geçtiğimiz haftalarda başlatılan hizmet hamlesiyle altyapısından çöp konteynerlerine kadar tamamen elden geçirilen bölge, daha estetik ve modern görünüme kavuşacak.



Karşıyaka Yalı Mahallesindeki pazaryerinin de bulunduğu 6418 sokak ve çevresinde hayata geçirilen yenileme çalışmaları hızla ilerliyor. Karşıyaka'nın en kalabalık merkezlerinden biri olan sokakta altyapı çalışmaları tamamlandı. Elektrik, telefon ve internet hatları yer altına alınarak, görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Eski elektrik direklerinin de sökümüne başlandı.



Hem yenileniyor hem yeşilleniyor



Bölgedeki yol ve kaldırımlar imar planlarına uygun olarak genişletilirken yağmur suyu hatları da yenilendi. Parke taşı döşeme çalışmaları süren yolun kenarlarında fidan dikimine başlandı. Hızla devam eden çalışmalar; Cahar Dudayev Bulvarı ile 6418 sokağın kesiştiği noktada yapılacak refüj, yeşil alan ve otopark düzenlemesi ile sona erecek. Buradaki çöp konteynerleri yer altına alınacak. Yer altı konteynerine uygun olmayan diğer noktalara yeni yer üstü konteynerleri konulacak. Tüm aydınlatmalar da yenilenecek.



Öte yandan, yenileme çalışmalarına pazaryeri de dahil edildi. Devam eden çalışmalar kapsamında alanda bakım ve onarım yapılırken, pazaryerinin altındaki atıl alan otopark olarak düzenleniyor. Bin 500 metrekarelik alanda oluşturulan otopark, kameralı güvenlik sisteminin de kurulmasının ardından, Mayıs ayında hizmete açılacak. Hem vatandaşlar hem de pazar esnafı otoparktan ücretsiz olarak yararlanabilecek.



"6418 sokak, Yalı Mahallesinde onlarca esnafı barındıran ve güler yüzlü, aydınlık insanlarıyla Karşıyaka'ya umut saçan bir merkez konumunda" diyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Halkın da öneri ve taleplerini alarak, bu bölgeyi modernize etmek, alt ve üst yapı eksiklerini gidermek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Vatandaşlardan aldığımız olumlu tepkiler de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Çalışmaları kısa süre içinde tamamlayarak, sokağımızı daha güzel, estetik ve modern yüzüyle halkımızın kullanımına sunacağız" şeklinde konuştu. - İZMİR