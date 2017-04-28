Karayollarında Durum
Karayollarının üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Ispartakule Kavşağı-Mahmutbey Batı Kavşağı arasında bulunan İbrahim Tatlıses üst geçidinin yıkılarak kaldırılması çalışmaları nedeniyle 24.00-06.00 saatlerinde Ankara yönüne gidecek sürücüler Avcılar, Esenyurt veya Ispartakule gişelerinden çıkarak D-100 (E5) karayolunu alternatif olarak kullanabilecek.
Polatlı-Ankara yolunun 34-39. kilometrelerinde üst yapı (bitümlü sıcak karışım) kaplama yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Ankara-Polatlı) iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolunun Adapazarı Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında (0-15 kilometreler) üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde her gün 08.30-16.30 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılacak, ulaşım Adapazarı Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek ve Sapanca gişelerden tekrar TEM Otoyoluna katılım gerçekleştirilecek.