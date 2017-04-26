Karamollaoğlu - Abdullah Gül'ün, Saadet Partisi'nin Başına Geçeceği Yönündeki Iddialar
- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun düzenlediği basın toplantısı Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun düzenlediği basın toplantısı
Karamollaoğlu'nun konuşması ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.