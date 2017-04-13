Karadenizli Balıkçılar Sezonu Buruk Kapatıyor

EYÜP ELEVÜLÜ - Karadenizli balıkçılar, bereketli başlayan av sezonunu, elverişsiz hava şartları nedeniyle buruk kapatıyor.



"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Karadenizli balıkçılar, kasımın ortasına kadar bol miktarda palamut avladı. Sezon başında yüzü gülen balıkçılar, sonrasında ise az miktarda mezgit, hamsi gibi çeşitlerle avcılığı sürdürdü.



Olumsuz hava şartları ve denizdeki akıntı nedeniyle balıkçılar, sezonun büyük bölümünde umduğunu bulamadı.



Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağıyla teknelerini barınaklara demirleyecek olan balıkçılar, tekne bakımı ve ağ onarımına başlayacak.



Ordu Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Birol Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de sezona tüm balıkçıların iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.



Balık sezonunun palamut avcılığıyla bereketli başladığını anlatan Koçak, "Palamut Ordu bölgesinde de iyi oldu. Özellikle Sinop, Zonguldak tarafında daha bereketli geçti. Eylül 1'den Kasım aynın 15'ine kadar çok güzel bir sezon oldu. 15 Kasım'dan bu zamana kadar sıkıntılıydı. Ayda 10 gün denize çıkabildik. Hava şartları, fırtına, denizde akıntı gerçekleşmesi balıkçılığı olumsuz etkiledi. Şu anda denizde soğuk su var. Bu sene yükseklere yağan karla derelerden gelen kar suyu vardı." dedi.



Koçak, 15 Nisan'ın balıkçılar için "reset dönemi" olduğunu belirterek, av yasağıyla birlikte büyük teknelerin paydos edeceğini, dip ağları atan küçük teknelerin ise avcılığa devam edeceğini dile getirdi.



Bu yıl palamut ve mezgit çeşitlerinde bereketlilik yaşandığına işaret eden Koçak, "Bu sezon ufak tekneler için mezgit, büyük tekneler adına ise palamut boldu. Hamsi de çok az bir süre oldu. Bu nedenle de birçok büyük tekneler Moritanya'yı tercih etti. Burada para kazanamadıkları için oraya gidiyorlar. Kazansalar bile kendilerini amorti edemiyorlar." diye konuştu.



Tekne bakımı ve ağ onarımı başlıyor



Denizlerde av yasağıyla birlikte büyük tekne sahiplerinin, ağlarını tamir edeceğini ve teknelerinin bakımını yapacağını anlatan Koçak, böylelikle balıkçıların 1 Eylül için hazırlıklarını sürdüreceğini ifade etti.



Yaklaşık 25 senedir denize açılan Polat Akbulut ise sezonun ilk bölümünden palamut açısından bolluk olduğunu ancak sonrasında zayıf bir dönem geçtiğini kaydetti.



Hamsinin bu sene beklendiği gibi yüzleri güldürmediğine dikkati çeken Akbulut, hamsideki yokluğun mezgitin az olmasını sağladığını ve kısır bir sezon yaşandığını vurguladı.



Akbulut, denizlerde av yasağıyla beraber balıkçıları bakım ve onarım işlemlerini yürüteceğini sözlerine ekledi.