Karacabey Belediyesi, Kimsesizlerin Kimsesi Oldu

Son dönemde hayata geçirdiği sosyal sorumluk projeleri ile dikkatleri üzerinde toplayan Karacabey Belediyesi, sosyal güvencesi ve bakacak kimsesi olmayan kişilerin, her türlü ihtiyacına kalıcı çözümler üretmeyi kararlılıkla sürdürürken, evleri adeta harabe durumda olan iki vatandaşın evlerini baştan aşağı yenileyerek, kendilerini sımsıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Belediyenin vatandaşlara sahip çıkan örnek davranışlarının ilki, ilçenin kırsal mahallelerinden Ortasarıbey Mahallesi olurken, Mustafa Ovalı isimli vatandaşa ait harabe konumdaki evin, belediye ekiplerince baştan aşağı tadilatı gerçekleştirildi.

Karacabey Belediyesi, diğer bir örnek davranışını ise yine kırsal mahallelerden Sazlıca Mahallesi'nde sergilerken, Sadiye Duman ve oğlu Şerif Duman'ın yıkılmak üzere olan evlerinin bahçesine, belediye tarafından yepyeni bir ev inşa edildi.

Duman ailesinin, yeni inşa edilen sımsıcak yuvalarına taşınmasının 2 gün sonrasında, yaşlı ve bakımsız durumdaki binanın üzücü bir olaya sebebiyet vermeden kendiliğinden çöktüğü belirtildi.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Artarak Sürecek

Konu ile ilgili düşüncelerini ifade eden ve Türk milletinin asli değerlerinin en önemlileri arasında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma hasleti olduğuna vurgu yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, tüm yönleri ile güçlenen belediyenin, bu tarz sosyal sorumluluk projelerini artırarak sürdürmeye devam edeceğini dile getirdi.