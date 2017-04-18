Karabükspor'da Kasımpaşa Mesaisi Sürüyor
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında cuma günü saat 20.00’de Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, kırmızı-mavili ekip düz koşu ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore takımdan ayrı çalıştı. - KARABÜK
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