Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli il genelinde devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.



Sabah saatlerinde etkili sağanak yağmur daha sonra kara dönüştü. Bazı vatandaşlar kara hazırlılık olurken bazı vatandaşlar hazırsızlık yakalandı. Kar yağışı trafiğin aksamasına sebebiyet verdi.



Normal zamanlarda araç ulaşımına kapalı olan Lüleburgaz şehir merkezi İstanbul Caddesi, yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe açıldı. Bazı vatandaşlar motosikletle karda giderken zor anlar yaşadı.



Seyyar balıkçı esnafı kar yağışına aldırmadan satışlarına devam etti. Yerlerin buz tutması nedeniyle bazı şoförler araçlarıyla kaldırımlara çıktı. Emniyet güçleri sürücüleri zincir takma konusunda uyarılarda bulundu. - KIRKLARELİ