Kamyonetin Emniyet Müdürlüğünün Bariyerlerine Çarpması

Freninin patlaması sonucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki güvenlik bariyerine çarparak duran kamyonette yapılan incelemede, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesi yakınında freni patladıktan sonra binanın etrafındaki bariyerlere çarparak duran kamyonetin gözaltına alınan sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.



Polis ekiplerince kamyonet üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir suç unsuru bulunmadı.



Kamyonet, incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.