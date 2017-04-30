Gerçek bir çikolatasever, çikolata yapmayı da sever.



Kahve Dünyası'nın lezzet ustalığı konusunda kendini kanıtlamış nefis çikolatalarının siz de nasıl yapıldığını merak ediyor ve öğrenmek istiyorsanız bu atölye tam size göre! Atölye'de çikolata ile kahvenin muhteşem birlikteliği kahveli spesiyal çikolata, sadeliğiyle asaletini kanıtlayan lezzet klasiği trüf, birbirinden lezzetli içeriklerle hazırlanan tablet çikolata, içi sürprizlerle dolu çikocaracrunch ve içmeye doyamayacağınız sıcak çikolata yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Üstelik kendi özel yorumunuzla zenginleştirdiğiniz birbirinden lezzetli el yapımı çikolatalarınızı, özel kutularıyla sevdiklerinize de hediye edebileceksiniz.



Keyifli vakit geçirmeniz ve afiyetle tüketmeniz dileğiyle….



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Zeytinburnu



Mekan : Veliefendi Fabrika Kahve Dünyası Mekan Adresi : Kartaltepe mah., 34145



Başlangıç Saati : 01.05.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 01.05.2017 20: 00: 00



Kategori : Kahve Dünyası Atölye-Çikolata Kursu



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır