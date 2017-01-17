Kahta'da "Eğitim" Toplantısı

Kahta i·lçesinde Kaymakam Ahmet Gazi Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, ilçedeki eğitim seviyesi görüşüldü.



Kahta Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Kaya, göreve başladığı günden bu yana eğitime büyük önem verdiğini söyledi.



İlçede eğitim seviyesinin her gün yükseldiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Kaya, bu başarının eğitim için elini taşın altına koyan herkesin olduğunu ifade etti.



Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Tunçmen ise ilçede büyük bir çaba ve özveri sonucunda eğitimde adeta çağ atladıklarını, merkez ile taşrada eğitim gören öğrenciler arasında fark kalmadığını belirtti.



Konuşmaların ardından okul müdürleri, yaptıkları faaliyet, uyguladıkları proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.