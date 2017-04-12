Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elbistan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Toprak'ın kullandığı 46 EN 019 plakalı otomobil ile Mehmet Salim Akçer'in kullandığı plakası belirlenemeyen iş makinesi Orhangazi Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi 16. blokta çarpıştı.



İş makinesinin çarptığı otomobil karşı yönden gelen Rüstem Köse'nin kullandığı 46 EN 346 plakalı otomobile sonra da yol kenarında kağıt toplatan çocuklara çarptı.





Kazada otomobil sürücüleri yara almazken, kağıt toplayıcılığı yapan Amir Cetin ile Muharrem Ali Karauş yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince müdahalelerinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.