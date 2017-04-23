Kadir Topbaş Koltuğunu 15 Temmuz Şehidinin Oğluna Devretti
Haber-Kamera Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıldönümü nedeniyle koltuğunu 15 Temmuz şehidi Prof.Dr. İlhan Varank'ın oğlu Yusuf Varank'a devretti.
Haber-Kamera Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıldönümü nedeniyle koltuğunu 15 Temmuz şehidi Prof.Dr. İlhan Varank'ın oğlu Yusuf Varank'a devretti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla 2012 yılında Hatay'da şehit olan Jandarma komando er Doğukan Şit'in oğlu Yiğitcan Şit, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harbiye'deki TRT binası önünden şehit olan Fahrettin Yavuz'un oğlu Mahmut Yavuz, Acıbadem'deki Telekom binası önünde şehit olan Muhammet Demir'in kızı Buse Demir, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Kemal Ekşi'nin kardeşleri Hüseyin ve Muhammed Ekşi ile İBB önünde şehit olan Prof.Dr. İlhan Varank'ın oğlu Yusuf Varank, İBB başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret etti. Topbaş koltuğunu 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İBB önünde şehit olan Prof.Dr. İlhan Varank'ın oğlu Yusuf Varank'a devretti.
Topbaş, burada bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere makam odasında tatlı ikram edildi.
KOLTUĞU DEVRALIP TALİMAT VERDİ
4. sınıf öğrencisi Yusuf Varank, koltuğa oturarak İstanbul'daki boş alanların yeşillendirilerek piknik alanlarına çevrilmesini, okullarda spor salonları yapılması, yaşlılar için huzur evi açılması ve 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle İstanbul genelinde 97 kreş açılması talimatını verdi. Topbaş ise yardımcılarına talimatların not alınarak hayata geçirilmesini istedi.
ÖĞRENCİLERE TABLET BİLGİSAYAR HEDİYE ETTİ
Topbaş daha sonra öğrencilere tablet bilgisayar, okul müdürüne ise Türk Bayrağı hediye etti. Çocuklar ise Topbaş'a okullarıyla ilgili hazırlanan kitapçıkları hediye etti. Ümraniye'deki Telekom binası önünde şehit olan Muhammet Demir'in kızı Buse Demir 15 Temmuz şehitleri için yazdığı şiiri okudu.
ŞEHİTLER BU ÜLKEYİ BİZE EMANET ETTİ
Topbaş burada yaptığı konuşmada Şehitler bu ülkeyi bize emanet etti. Biz de bundan dolayı onları yad ediyoruz. Diliyoruz ki bir daha bu acılar yaşanmasın. Tüm şehitleri rahmetle anıyoruz. Sayın Varank bir başka insandı. Samimi bir insandı. Burada mücadeleye girmiş ama maalesef bu vahşeti yaşattılar. İnşallah bir daha olmaz diye konuştu.
Topbaş ve öğrenciler daha sonra İBB Gençlik Meclisi'nin toplantısına katıldı.