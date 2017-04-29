Kadın Muhtarların Bodrum Keyfi

TÜRKİYE'nin dört bir yanından Bodrum'a gelen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği üyesi 130 kadın muhtar, gezdikleri Bodrum'un kültürel ve doğa güzelliklerine hayran kaldı.



Tekirdağ'dan Artvin'e Türkiye'nin birçok ilinden 130 kadın muhtar, Bodrum'a geldi. Bodrum Belediyesi'nin ev sahipliğinde misafir edilen Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği üyesi 130 kadın, üç gün boyunca çeşitli eğitim seminerlerine katıldı. Boş zamanlarında ise Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Antik Tiyatro, Myndos kapısı ve tarihi mekanları gezen kadın muhtarlar Bodrumlular tarafından büyük ilgi ile karşılandı.



Çarşı Mahallesi Muhtarı Zerrin Muğlalı, Kumbahçe Muhtarı Nil Taşkıran, Umurça Mahallesi Muhtarı Zeynep Finikelioğlu ve Eskiçeşme Mahallesi Muhtarı Gözde Sinop'un rehberliğinde tekne turuna katılan kadın muhtarlar, ilçenin eski çarşısını ve alışveriş merkezlerini gezdi. Ardından Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi Trafo'ya gelen kadın muhtarlara yörenin yemeklerinden keşkek ve Çökertme Kebabı ikram edildi. Kadınlar müzik eşliğinde Bodrum'un yöresel oyunları ile Anadolu türküleri eşliğinde yöresel oyunları oynadı, eğlendi. Çarşı Mahallesi Muhtarı Zerrin Muğlalı, turizm sektöründe yaklaşık iki yıldır yaşanan sıkıntıya muhtarlar olarak kayıtsız olmadıklarını belirterek "Biz turizm sezonunun çok kötü gittiğini iki seneden beri biliyoruz. Kadın muhtarlar olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Biliyorsunuz 'Eşsiz Bodrum TIR'ımız' Türkiye'yi dolaşıyor. Ben de kadın muhtarları Bodrum'a çağırmayı düşündüm. Ardından belediye başkanımızla görüştük ve kendisi de projemizi kabul etti. Türkiye genelinden Tekirdağ'dan Artvin'e kadar coğrafi bölgede görevli olan kadın muhtarlarımızı davet ettik. Onlar da davetimizi kabul ettiler, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bodrum'un tarihi yerlerini dolaştırıp yöresel yemeklerini ikram ettik. Bodrum'a bir tanıtım olsun istedik. Çok da memnun kaldılar. Belediye başkanımıza da verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise "Kadınlarımızın ülkemizde her alanda ellerinin değdiği yerde çok güzel ve kaliteli işler oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bunu geleneksel hale getirererek her yıl kadınlarımızı ilçemizde ağırlamak istiyoruz" dedi. Kadın muhtarlar bu sabah Bodrum'dan ayrıldı.







- Muğla