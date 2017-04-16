İzmit'te Alt ve Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler ilçe genelindeki yol açma ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.



İzmit Belediyesi Fen İşleri ekiplerince Yenimahalle Radar Caddesi'nde camiye çıkışı kolaylaştırmak için 165 kilogram demir kullanarak 45 metre uzunluğunda korkuluk çalışması yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "28 Haziran Mahallesi Tepeüstü Sokak'taki 13 metrelik korkuluk için 210 kilogram demir, Erenler Mahallesi Cemre Sokak'taki 55 metrelik korkuluklu için 625 kilogram, Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Ulucamii yanında 13 metrelik korkuluk için de 118 kilogram demir, Malta Mahallesi Selanik Caddesi'ndeki 46 metrelik korkuluk için 775 kilogram demir kullanıldı" dediler.



Erenler Mahallesi Mesut Tekke Sokak'ta 395 kilogram saç kapama bariyeri ile 1000 kilogram demir korkuluk kullanıldığını da ifade eden yetkililer, "Çalışma ile bölge yaya geçişini güvenli hale getirildi. Bunun yanısıra Yenimahalle Havva Sokak'ta heyelana karşı yapılan duvar çalışmasında 68 metreküp taş ile 35 metreküp hazır beton kullanıldı. İSU'nun yağmur suyu hattı çalışması nedeniyle Tüysüzler Mahallesi Fatih Caddesi'nde bozulan yol 400 ton asfalt kullanılarak tamir edildi. Sanayi Mahallesi Güler ve Körfez Sokaklarında bozuk yollar 250 ton mıcırla düzeltilirken, Yeşilova Mahallesi Yazgı Sokak'ta 70 metrelik yeni yol açımı yapıldı. Buradaki çalışmada da 405 ton stabilize, 120 ton mekanik malzeme kullanılarak açılan yol kullanışlı hale getirildi. Tüysüzler Mahallesi'ndeki bağlantı yollarının iyileştirilmesinde de 280 ton stabilize malzemesi kullanıldı. Karabaş Mahallesi Mimarsinan Sokak'ta araç parkını önlemek için 40 adet demir bariyerin montajı yapıldı" dediler. - KOCAELİ