Izmir Şehit Pilot Polis Memuru Izmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı 'abime Yakışır Şekilde Dik...

Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan12 kişiden Pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın cenazesi, memleketi İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polisin babası Recep Ortanca ve annesi Saadet Ortanca'ya, oğullarının meslektaşları destek verdi, acılarını paylaştı. Abisinin fotoğrafını elinden bırakmayan Selçuk Ortanca, tabutu başında gözyaşı döküp, 'Daha geçen gün görüştük. Nasıl böyle gidiyorsun" diye konuşan babasına, 'Abime yakışır şekilde dik duralım" dedi. Tabuta sarılan anne Saadet Ortanca ise yanında getirdiği fotoğrafı oğlunun tabutuna koyup öptü, gözyaşı döktü. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, geçen Salı olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterdeki, 7 polis, bir hakim, bir astsubay ve 3 askeri personel şehit olmuştu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan kazada acı İzmir'de de yüreklere dağladı. Şehit olanlardan Pilot Komiser Abdullah Ortanca'nın cenazesi, ilk olarak Karabağlar ilçesindeki baba evinin önünden son kez geçirildi. Burada dua edilen şehit polisin cenazesi daha sonra tören için Gaziemir Gülhane Cami'ne götürüldü. Burada şehit pilot polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Cenaze aracından şehit polisin tabutu alındığı sırada baba Recep Ortanca'da, tabutun yanında durdu. Kardeşi Selçuk Ortanca ise şehit polisin fotoğrafını elinde tuttu. Abisinin fotoğrafını elinden bırakmayan Selçuk Ortanca, tabutu başında gözyaşı döküp, 'Daha geçen gün görüştük. Nasıl böyle gidiyorsun" diye konuşan babasına, 'Abime yakışır şekilde dik duralım" dedi. Tabuta sarılan anne Saadet Ortanca ise yanında getirdiği fotoğrafı oğlunun tabutuna koyup öptü, gözyaşı döktü. Şehit polisin babası Recep Ortanca, annesi Saadet Ortanca ile kardeşi Selçuk Ortanca'ya, şehidin meslektaşları destek verdi, acılarını paylaştı. Acılı aileyi cenaze törenine, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti milletvekilleri Necip Kalkan, Atilla Kaya, Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Özcan Purçul, Ali Yiğit, Musa Çam, Atila Sertel, Murat Bakan, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, siyasi partilerin il yöneticileri, ilçe belediye başkanları ile İzmir'deki meslektaşları, askerler ve Diyarbakır'da birlikte görev yaptığı pilot polis arkadaşları katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı'da yine törene gelip aileye taziyede bulunanlar aralarında yeraldı.



SON GÖREVİ YAPILDI



Şehit polis memuru Abdullah Ortanca için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tören için, caminin avlusunun küçük olmasından dolayı yol hazırlandı. Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra şehit polisin tabutunu, tören kıtasındaki meslektaşları bir kez daha omuzlarına aldı. İzmirliler'in de bulunduğu törende, şehit polisin cenazesi, Işıkkent Polis Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.



PİLOTLUK HAYALİYDİ



Mesleğe İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde başlayıp Asayiş Şube Müdürlüğü'nde başarıyla görev yapan şehit polis Abdullah Ortanca, bu başarısını mesleğini geliştirme konusunda da gösterdi. Şehit polis, ilk olarak 2015 yılının Eylül ayında girdiği sınavda yüksek puan alıp yurtdışı misyon görevi için Pakistan'ın Karaçi kentindeki Türkiye temsilciğinde görev aldı. Yurtdışı görevine başlamadan önce girdiği ikinci sınav olan pilotluk eğitimini almaya da hak kazanınca, hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'ye döndü. Çok istediği pilotluk için şehit polis Abdullah Ortanca, Ankara Havacılık Daire Başkanlığı'nda ve ABD'de eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan şehit polis, Diyarbakır Havacılık Şube Müdürlüğü'ne tayin edildi. Şehit polis Abdullah Ortanca'nın Diyarbakır'ın yanı sıra bölgedeki diğer illerde de gerekli durumlarda helikopterle görev aldığı, Tunceli'ye de kamu görevlilerinin ringi için gittiği öğrenildi.