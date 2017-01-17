İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu

Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonda 84 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.



Jandarma ekipleri aramada 84 şişe gümrük kaçağı içkiye el koyarken, M.S. ve M.A.Y. adlı şüphelileri gözaltına aldı.



İfadesi alınan şüpheliler, daha sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.