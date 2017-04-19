İşte Fenerbahçe'nin Hedefindeki İsimler!
Fenerbahçe'de transfer gündemi ısınıyor.
Önemli yıldızları gündemine alan sarı-lacivertlilerin listesbinde Arsenal'den Joel Campbell, Feyenoord'dan Eljero Elia'nın bulunduğu kaydediliyor.
Fenerbahçe, gelecek sezonun transferlerini hazırlık kampına yetiştirmeyi hedefliyor. Gündeme gelen futbolcular ise Joel Campbell ve Eljero Elia.
Sarı-lacivertlilerin 3 sezondur transfer etmek istediği Campbell, yeniden adından söz ettiriyor. Bonservisi Arsenal'de bulunan Kosta Rika'lı futbolcu Sporting Lisbon'da kiralık olarak forma giyiyor.
Portekiz Ligi'nde oynadığı 16 maçta, 3 gol ve 4 asistlik performans sergileyen kanat oyuncusunun, satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin bu transferi kiralama yoluyla çözmek istediği, Arsenal'in ise düşük bir bonservis bedeliyle Joel Campbell'i satmayı planladığı belirtiliyor. Joel Campbell'ın Arsenal'le olan sözleşmesi, 2018 yılında sona eriyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Feyenoord'tan Eljero Elia'yı yeniden markaja aldı. Jeremain Lens konusunda pürüz çıkması olasılığını düşünen yönetim, Joel Campbell'la birlikte Elia'yı da listede tutuyor.
Kjaer'den kötü haber
Öte yandan Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye, başarılı savunmacı Simon Kjaer'den kötü haber geldi. Ağrıları artan Danimarkalı'nın son antrenmanda yer almadığı öğrenildi.
Kjaer'e dinlenmesi için izin veren Teknik Direktör Dirk Advocaat, başarılı stoperi bir kaç gün sonra antrenmanlarda deneyerek kararını netleştirecek.
(Klasspor)