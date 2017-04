Istanbulspor Camiası Için Tarihi Bir Maç' (2)

HİLMİ SEVER - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftaya en yakın rakibi Amed Sportif Faaliyetler'in 2 puan önünde lider giren İstanbulspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, Sivas Belediyespor ile yarın oynayacakları son maçı kazanarak şampiyon olmak ve TFF 1. Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.



İstanbulspor Kulübü Tesisleri'nde, AA muhabirine açıklamada bulunan Koşukavak, "Geçen hafta bu işi noktalayabilirdik ama 1 puan aldık, son haftaya kaldı. İstanbulspor camiası için tarihi bir maç. İnşallah yarın maçı kazanıp bizden olan beklentiye cevap verme düşüncemiz var." dedi.



Ligin sonu geldikçe baskı ve stresin arttığını vurgulayan Koşukavak, şöyle konuştu:



"Sivas Belediyespor play-off'u garantiledi. Buraya daha rahat geleceklerdir. Bazı şeyleri riske edeceklerini düşünmüyorum, çünkü 4 gün sonra play-off maçları var. İstanbulspor neredeyse 10 yıldır 1. Lig'de yok. Tekrar yükseldiği anı yaşamak istiyoruz. Buraya geldiğim ilk günden beri bu, benim ve oyuncularımın hayaliydi. Yarınki maç buraya geldiğimiz günden bu yana geçen 2 senelik emeği kapsıyor. Allah nasip ederse bu maçı kazanıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz."



Amed Sportif Faaliyetler ile ikili averajlarının aynı olduğunu ve rakiplerinden 5 gol önde bulunduklarını hatırlatan İstanbulspor Teknik Direktörü, "Beraberlik halinde Amed'in 5 farklı galip gelmemesi de bizi şampiyon yapar. Geçen seneden sonra bu sezon da tekrar play-off'u yaşamak çok kötü bir şey olur. Play-off'u hayal bile etmiyoruz. Doğrudan 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Geçen sezon 71 puanla şampiyon olamadık ve play-off'a kaldık. Play-off'larda da baskının altında kaldık. Böyle bir durumda oyuncuyu çabuk toparlayamıyorsunuz. Artık son bir 90 dakika kalmış, böyle bir şey bizi çok yıpratır. Allah korusun." ifadelerini kullandı.



"İstanbulspor'un Süper Lig takımı olabileceğini hayal ediyorum"



Sivas Belediyespor ile oynayacakları şampiyonluk maçının kendi kariyeri için de çok önemli olduğunun altını çizen Yalçın Koşukavak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kariyerim açısından çok önemli bir maç. Ayrıca benim için çok duygusal da bir karşılaşma. Geçen sene buraya ilk geldiğim gündeki toplantımda, 'İstanbulspor'a fark, ilgi çeken bir takım oluşturmaya geliyorum.' dediğimde oyuncular bana o günkü şartlarda buna inanmadıklarını, ciddi puanlar toplamaya başladığımızda inandıklarını söyledi. İstanbulspor'a böyle bir hedefle geldim, bugüne de baktığım zaman hayal ettiğim, düşündüğüm şeylerin sonucuna ulaşmak için bir maç oynayacağız. Diğer yandan takımı organize etme anlamında iki sezondur ciddi şeyler başardığımızı düşünüyorum, bunun da taçlanması bu karşılaşma olacak."



Şampiyonluğa giden yolda büyük emekler harcadıklarına vurgu yapan 44 yaşındaki teknik adam, "İstanbulspor, çok hızlı şeyler yaşadı. Hikayesi çok derin. Her şampiyonluğun bir hikayesi vardır, inşallah bizim de olacak. Tribünlerde İstanbul beyefendisi abilerimizi görüyorum, onları tekrar İstanbulspor tribünlerinde görmek heyecan verici. Burası 1926'da kurulmuş bir kulüp. Takımımız, İstanbul ismini taşıyor. İnşallah önümüzde kalan tek maçı alnımızın akıyla halledip, ilerleyen yıllarda çok daha iyi bir İstanbulspor olacağını, İstanbulspor'un bir Süper Lig takımı olabileceğini hayal ediyorum." şeklinde konuştu.



Engin Baytar: "Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyoruz"



İstanbulspor'un deneyimli oyuncusu Engin Baytar da zor bir sezonun en önemli maçına çıkacaklarını kaydederek, "Çok zor bir maç olacak. Biz her zamanki gibi sahaya çıkıp, en iyi mücadelemizi vereceğiz. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu hak ettiğimiz şampiyonluğu da hafta sonu iyi bir futbol ve sonuçla almak istiyoruz." sözlerine yer verdi.



Sivas Belediyespor'un play-off'u garantilemesinin, rakiplerinin karşılaşmada tüm gücünü ortaya koymayacağı anlamını taşımadığını aktaran Engin, "Onlar da buraya kazanmaya gelecek. Çünkü alacakları galibiyet, play-off'larda oynayacağı rakibini belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.



Takım içinde çok güzel bir ortamın bulunduğunu dile getiren deneyimli futbolcu, şunları aktardı:



"Aldığımız birkaç sonuç bizi çok üzdü, belki ligi çoktan bitirmiş olabilirdik ama bu, takımın moralini düşürmedi. Sonuçta genç arkadaşlarımız, ellerinden geleni yapıyor. Bu maçta da neler kazanıp kaybedeceklerinin bilincindeler. Tüm takım arkadaşlarıma sonsuz güvenim var, Allah'ın izniyle başaracağız. İstanbulspor, köklü bir kulüp ve hak ettiği yerler buralar değil. İnşallah yarın 1. Lig'e çıkmış oluruz, Allah nasip ederse bir sene sonra da Süper Lig'e çıkmayı başaracağız."



Muhammed Demirci: "İnşallah gülen taraf biz olacağız"



İstanbulspor'un orta sahasında görev yapan genç oyuncu Muhammed Demirci ise Sivas Belediyespor'u mağlup ederek şampiyon olmak için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.



Muhammed, sezon başında hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini açıklayarak, "Her haftayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Artık önümüzde çok kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki maçtan iyi bir netice alıp üst lige çıkmak istiyoruz. Üst ligde de başarılarımızın devamını sürdürmek istiyoruz. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum, iyi bir takıma sahibiz. Saha içi ve dışında herkesin samimiyeti fazla olduğu için inşallah gülen taraf biz olacağız." şeklinde görüş belirtti.



Takımın birlik ve beraberliğinin yüksek olduğuna vurgu yapan genç futbolcu, "Takım arkadaşlarımla hep beraberiz. İkinci Lig'deki diğer takımlara haksızlık etmek istemem ama İstanbulspor, köklü bir kulüp ve daha iyi bir konumda olmasını herkes istiyordur. Umarım bu istekleri boşa çıkarmayıp önce hedefimiz olan 1. Lig'e, sonrasında da daha yukarılara yükselmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.