İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İSTANBUL(AA) - Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.



Olpak, "2016'da yaşadığımız zorluklara milletçe gösterdiğimiz dirayetin karşısında, 2017'de huzur ve bereket niyaz ederken, hainler yılın ilk saatlerinde harekete geçti. Her zaman dediğimiz gibi, terörün dili, dini, ırkı ve mazereti yok. Mekanı da yok. Aynı zamanda inanıyoruz ki, terörün geleceği de yok ve olamayacak. Hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, ülkemizi ziyaret amacıyla gelen ve hayatını kaybeden yabancı misafirlerimize ve şehit emniyet görevlimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar da "2017'nin ilk saatlerinde daima lanetlediğimiz terör bir kez daha yüzünü gösterdi. 39 canımıza kıyıldı. Artık sözün bittiği yerdeyiz." ifadesini kullandı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yeni yıla girilen ilk saatlerde meydana gelen vahşi terör saldırısını lanetlediklerini bildirerek, şunları kaydetti:



"Sapkın ruhlu saldırganların nafile eylemleri Türkiye'nin huzurunu bozamayacak. Terörle bu ülkenin düzenine kastedenler bilmelidir ki Türkiye, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan, insana ve inançlara saygıyı şiar edinmiş, sadece bölgesine değil tüm dünyaya barışın hakim olmasını gönülden isteyen 80 milyon akla ve yüreğe sahiptir. ve tüm dünya görmelidir ki bugün birden fazla cephede terörizmin hedefi haline gelen Türkiye, bu belaya karşı mücadelesini yalnız da olsa sonuna kadar sürdürecektir. Bu şok edici ve acı olayda hayatını kaybeden masum insanlara ve şehit polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."



"Korkmuyoruz, yılmayacağız devletimizle el ele terörü yeneceğiz"



Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, alçak terör saldırısını lanetlediğini ve yaralananlara acil şifa dilediğini bildirerek, "Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, acılarını yürekten paylaştığımız yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizi bölmeyi ve yılgınlığa sürüklemeyi amaçlayan bu insanlık dışı katliama yanıtımız, birliğimizi güçlendirmek ve teröre karşı dimdik ayakta durmak olacaktır. Korkmuyoruz, yılmayacağız devletimiz ile el ele terörü yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.