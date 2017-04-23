İstanbul'da Uluslararası Finans ve Eğitim Merkezi Kurulacak

Elektronik Lisanslama Sınavları'nın tanıtım kahvaltısında Wise TV'ye konuşan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, İstanbul'u Uluslararası Finans ve Eğitim Merkezi yapma yönündeki hedeflerinden bahsetti.



Finansal eğitimin tüm dünyanın gündeminde bir konu olduğuna vurgu yapan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, "Finansal eğitim konusu 2008 küresel krizi ile birlikte tüm dünyanın üzerinde durduğu ve bir çözüm arayışı içerisinde olduğu bir süreçte. Biz de bunun bir parçasıyız. Tüm dünyada 156 tane ülkenin üye olduğu (IOSCO) Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği var. Bizim gibi kuruluşların üst çatısı olarak düşünebilirsiniz. IOSCO bu konuya el attı 2008 yılındaki küresel krizle birlikte. Biliyorsunuz Amerika'da 2008'de başlayan kriz büyük ölçüde mortgage sektöründe çıktı ve daha sonra da diğer alanları etkiledi. Çıkış nedeni finansal tüketicinin, yani yatırımcıların bilinçsiz karar vermelerinin bu krize etken olduğu ortaya çıktı." şeklinde sözlerine devam etti.



TÜM DÜNYADA GEÇERLİ OLAN BİR LİSANS DİPLOMASI



2008'de Amerika krizi gibi krizlerin yaşanmaması için finans sektöründe neler yapılması gerektiğine değinen Ertaş, "Bu krizlerin tekrar çıkmasını önlemek için tüm yatırımcıları finans konularında, özellikle son dönemlerde ortaya çıkan egzotik diye tanımlanan, türev araçlar, yeni sigorta ürünleri, yeni kredi türleri konusunda yatırımcıları ne kadar aydınlatırsanız o kadar az hata yapma şansınız olur. Bu konu dünyanın, IOSCO'nun gündemine taşındı. IOSCO şuna karar verdi: Dünyada 3 tane uluslararası finans ve eğitim merkezi kuralım. Bir tanesi Amerika'da, bir tanesi bizim bulunduğumuz coğrafyada, bir tanesi de Asya'da. Biz Avrupa ve Ortadoğu bölgesindeki bu göreve talip olduk. Büyük ölçekte bu merkezi dünyanın üç merkezinde kurulacak bir tanesini de İstanbul'da kurma noktasında önemli bir mesafe kaydettik. Bu ne sağlayacak bize? Tüm bölgedeki sermaye piyasalarında çalışanlar bizim yaptığımız gibi bir sınav sürecinden geçecekler. Buradan alınan lisans tüm IOSCO ülkelerinde geçerli bir lisans olacak. Yani burada aldığınız diploma ile Amerika'da, Japonya'da ve Avrupa'da da çalışıyor olabileceksiniz. Biz onlardan bir tanesini çok kısa bir sürede Türkiye'de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bunun hem eğitim ayağı hem de lisanslama sınavı ayağı var inşallah bir tanesini İstanbul'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." dedi.