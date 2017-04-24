İstanbul Büyükşehir Belediye Binasında İntihar Eden Şahsın Kimliği Belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan güvenlik görevlisi, bugün akşam saatlerinde belediye binasının çatısında silahla intihar etmiş şekilde bulundu.



Edinilen bilgiye göre Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binasına gelerek mesaiye başlayan Zafer Yüzüak (40) isimli belediyenin güvenlik görevlisi vardiya amiri, ailesinin ve çalışma arkadaşlarının kendisinden haber alamadı. Bunun üzerine iş arkadaşları Zafer Yüzüak'ı bina içerisinde aramaya başladı. Yapılan aramaların ardından Yüzüak'ın cesedi, belediye binasının çatısında bulundu. Belediye görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelmelerde, şahsın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı silahla intihar ettiği belirlendi.



Evli ve 2 çocuk babasıydı



Sivas'ın Suşehri nüfusuna kayıtlı olan Yüzüak'ın 2011 yılından bu yana İBB'de özel güvenlik vardiya amiri olarak çalıştığı evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, güvenlik görevlisinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olaya ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL