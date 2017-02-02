Batman'ın Gercüş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan iş makinesi operatörlük kursuna katılanlara belgeleri verildi.
İlçe Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Gercüş'te iş makinesi operatörlük kursu açıldı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere iş makinesi operatörlük belgesi verildi. İlçe Kaymakamı Ünal Koç, belge almaya hak kazanan kursiyerleri kutlayarak iş yaşamında başarılar diledi. - BATMAN
İş Makinesi Operatörlük Kursiyerleri Belge Aldı
Batman’ın Gercüş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan iş makinesi operatörlük kursuna katılanlara belgeleri verildi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan iş makinesi operatörlük kursuna katılanlara belgeleri verildi.