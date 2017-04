İrfan Buz'dan Camiaya Mesaj

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz yaptığı açıklamada, "Kimse bizlere bu puanları hediye etmedi. Futbolcu kardeşlerim bu puanları hep birlikte kazandılar. Ben oyuncularıma güveniyorum ve gerekeni yapacaklardır" dedi.



Malatya ekibinin teknik direktörü İrfan Buz takımın Malatya'daki son antrenmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eskişehirspor maçında açık futbol oynadıklarından dolayı böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını belirten Buz, "Eskişehirspor maçını tekrar özet geçmek istiyorum, bunu futbolcu kardeşlerime de anlattım. 28. haftada ilk defa bizim takımımız kompaktlığından çıkıp 2-6-2 oynadı. Sağ ve sol bek futbolcularımız sağ açık ve sol açık oynuyorlar nihayetinde de çok açık oynadık. Telaşlı olmaktan ziyade futbolcularımız çok fazla galip gelmeyi istedikleri için psikolojik olarak zaman zaman açıklar verdiler. Müsabakada çok hırslanıp maçı daha erken kazanmaya çalıştığımız için mağlup olduk. Ama özümüze dönmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Eskişehirspor daha olgun bir görüntü içerisindeydi. Ama onlar da geçen haftalarda Adana Demirspor maçında kendi sahalarında çok açıklar vererek mağlup olmuşlardı. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Bunları unuttuk ve artık önümüze bakıyoruz. Önümüzde Giresunspor maçı var ve önemli bir müsabakaya çıkacağız. Kompaktlığımızı yine en iyi şekilde sağlayarak ve zeki, savaşan kendine inanan futbolcu topluluğu olarak oraya gideceğiz. Bu yarış 34 hafta sürüyor. 28. haftadayız, stratejik olarak puansal anlamda öndeyiz. Giresunspor maçında savaşarak puan ya da puanlar almak istiyoruz. Futbolcularımız ile her şeyi konuştuk ona göre önlemlerimizi alacağız. Bu maçta çok farklı Yeni Malatyaspor olacak" diye konuştu.



"Demek ki buraya topladığımız krediler ile geldik"



Giresun maçında yine bilindik mücadeleci takımı sahaya çıkaracaklarını aktaran Buz, "Yeni Malatyaspor gerekli puanları toplayarak bir üst lige çıkacaktır. Giresunspor, oynadıkları son haftalardaki maçlarda ikinci yarı attıkları gollerle galip geldiler. Kendileri de hesaplar içerisinde ve bizden sonra Sivaspor deplasmanına gidecekler. Bu ligde herkes herkesten maç alıp yükselebilir de düşebilir de. Bizim de dediğimiz gibi müsabakalarımız var. Kendi işimize odaklanıyoruz, bu yarışta 5 puan öndeyiz ve lideriz. Demek ki buraya topladığımız krediler ile geldik. Bu kredileri son iki hafta kullandık. Daha fazla kredimizi kullanmak istemiyoruz. Önümüzdeki her müsabakaya ayrı şekilde odaklanıp hedefimize mutlaka ulaşacağız. Takımda kart cezalısı futbolcularımız haricinde eksik oyuncumuz bulunmuyor. Taraftarlarımız kesinlikle karamsarlığa düşmesinler şehir olarak daha fazla kenetlenmemiz gereken zamanlardayız. Geçen yıl da geldiğimizde otoriterler bu takımı küme düştüğü yönde ifadeler kullanıyorlardı. İçeride oynayacağımız maçlarımız var, son 6 haftayı çok iyi değerlendirsinler. Rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacaklar. Bu yarış bir maçlık bir periyot değil, 34 maçlık bir periyottur. Sezon başında gösterilen favorilerin şu an bu konumda olmaları normal bir durum da, bizim 5 puan önde lider olmamız mı normal değil? Kimse bizlere bu puanları hediye etmedi. Futbolcu kardeşlerim bu puanları hep birlikte kazandılar. Ben oyuncularıma güveniyorum ve gerekeni yapacaklardır" şeklinde konuştu. - MALATYA