Irak Başbakanı İbadi'den Küstah Sincar Çıkışı: Türkiye'yi Bir Daha Yapmaması İçin Uyarıyoruz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta Başbakanlık Sarayı'nda düzenlediği haftalık basın toplantısında, Türk jetlerinin Sincar'da PKK'yı vurmasını değerlendirdi.

TERÖR YUVALARINI BOMBALAYAN TÜRKİYE İÇİN KÜSTAH SÖZLER

Haydar el-İbadi, terör örgütü PKK yuvalarını bombalayan Türkiye için küstahça sözler sarf etti.

İbadi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sincar'daki PKK hedeflerine yönelik hava saldırısını Bakanlar Kurulu olarak kınadıklarını ifade ederek, "Türkiye, Irak'ın içerisindeki Sincar bölgesini bombaladı. Burada Iraklı 5 Peşmerge hayatını kaybetti ve 7 Peşmerge de yaralandı" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ AYNI SALDIRIYI YAPMASIN DİYE UYARIYORUZ"