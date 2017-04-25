Irak Başbakanı İbadi'den Küstah Sincar Çıkışı: Türkiye'yi Bir Daha Yapmaması İçin Uyarıyoruz
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye'nin PKK'ya düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi aynı saldırıyı bir daha yapmasın diye uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta Başbakanlık Sarayı'nda düzenlediği haftalık basın toplantısında, Türk jetlerinin Sincar'da PKK'yı vurmasını değerlendirdi.
TERÖR YUVALARINI BOMBALAYAN TÜRKİYE İÇİN KÜSTAH SÖZLER
Haydar el-İbadi, terör örgütü PKK yuvalarını bombalayan Türkiye için küstahça sözler sarf etti.
İbadi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sincar'daki PKK hedeflerine yönelik hava saldırısını Bakanlar Kurulu olarak kınadıklarını ifade ederek, "Türkiye, Irak'ın içerisindeki Sincar bölgesini bombaladı. Burada Iraklı 5 Peşmerge hayatını kaybetti ve 7 Peşmerge de yaralandı" dedi.
"TÜRKİYE'Yİ AYNI SALDIRIYI YAPMASIN DİYE UYARIYORUZ"Konuşmasında terör ve PKK ifadelerini kullanmayan İbadi "Türkiye'yi aynı saldırıyı yapmasın diye uyarıyoruz. Irak'ın derinliğini hedef alan bu saldırının hiçbir gerekçesi yoktur" dedi.