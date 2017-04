İpek Böcekleri Canlanmaya Başladı

Eskişehir Mihalgazi Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğü'nde ipek böcekleri canlanmaya başladı.



Bir çok ailenin geçim kaynağı olan ipek böcekleri, canlanmaya başladı. Geçen sene 45 liradan alınan kozanın, bu sene ise 55 liradan alınması bekleniyor. Mihalgazi Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Vekili Kenan Gecengi, fiyatların Resmi Gazete'de yayınlanacağını söyledi. Gecengi, "Bu kooperatif merkez bir kooperatif. Türkiye genelinde 5 tane koza birlik kooperatifi var. Burası merkezi kooperatif, çünkü Türkiye'nin bütün kozaları buraya gelir. Türkiye'nin bütün ipek böcekleri de burada canlanır. Şu an için böceklerimiz canlanma aşamasında. Ege Bölgesi'nden başlıyoruz, tabii oralarda üretim daha erken. Sonra İç Anadolu'ya doğru geliyoruz. Karadeniz Bölgesi de artık bizde, ipek böceklerini buradan göndereceğiz. Kozalarımız da buraya gelecek. İpek böcekçiliği konusunda Türkiye'de bir ilerleme var. Bu da ipek böceği kozasının yüksek fiyattan alınmasından dolayı, 2015 yılında 45 lira olarak aldık, 2014 yılında 35 liraydı. Tabii bu da Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteği ile oluyor. Bu sene için fiyatlar net değil, bu ay Resmi Gazete'de yayınlanacak. Bakanlığımız, her sene 10 lira zam gelecek demişti, büyük bir ihtimalle 55 lira olacak ama tam olarak net değil" dedi.



"Son yıllarda yaş koza fiyatları da gerçekten çok iyi durumda"



İpek böceklerinin üreticiye olan katkısından bahseden Gecengi, "1 paket ipek böceği besleyen kişinin 40 kilo koza aldığını düşünürsek, yani 1 paketten ortalama 40-45 kilo yaş koza oluyor, bu da paket başına üreticinin 2 bin lira gelir etmesi demektir. 2 kişilik bir aileyi düşünürsek 4-5 paket böceği çok rahatlıkla beslerler. O da bir ay gibi kısa bir sürede 8-10 bin lira para demektir. Türkiye ipek böceği tohumu konusunda kendi ihtiyacını karşılıyor. Yurt dışına ihraç da ediyoruz. İpek böceği tohumu üretebilen ülkeler, dünyada sayılı ve yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'da 1. sıradayız. Genç çiftçi projesi kapsamında 18-41 yaş arasındaki üreticilere 30 bin lira hibe destek veriliyor. Bunların tabii şartları var. Bu para da yeni başlayanlar için çok ciddi bir miktardır. Eskiden her hane ipek böceği besliyordu. Zirai ilaçlar ve bilinçsiz ilaçlama, ipek böcekçiliğini etkiledi. Son yıllarda yaş koza fiyatları da gerçekten çok iyi durumda. O yüzden ilgi biraz düşük, yaş koza fiyatının bu şekilde yükselmesinden dolayı burada da ilginin artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Dut ağacı ve ipek böceği ücretsiz veriliyor



Yeni başlayacak olan üreticilere sağlanan imkanları anlatan Gecengi, şu ifadelere yer verdi;



"Dut ağacının yetiştiği her yerde ipek böceği yetişebilir. İpek böceğinin tek besin kaynağı dut yaprağıdır. O yüzden ilk önce bizim dut ağacı yetiştirerek, yaprak temin etmemiz gerekiyor. İlk defa ipek böceği yetiştirecek olan vatandaşlar bize başvuru yapıyor. Dut ağacını da temin ederek yerini gösteriyoruz. Bir dönüme 250 tane dut ağacı ekilebilir. Bu da 4-5 sene sonra üreticinin başka bir yere gitmesine gerek bırakmadan, 5 paket ipek böceği besleyebileceği yaprak demektir. Bir dönümden 1 ay gibi kısa bir zamanda 10 bin lira gibi bir para kazanabilir. Türkiye'de yılda bir defaya mahsus üretim yapılıyor. Bu da dut ağaçlarının yapraklarının açmasıyla ilgilidir. Üretici yerini gösterdiği sürece 250 taneye kadar ücretsiz olarak dut ağacını da ücretsiz veriyoruz. Burada yaklaşık 70-80 bin taneye kadar fidan üretimine de başladık. Üreticilerimize dağıtıyoruz. İpek böcekleri de üreticiye ücretsiz olarak dağıtılıyor. Üretilen kozalar da kapılarına kadar gidilerek alınıyor." - ESKİŞEHİR