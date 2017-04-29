İpek Açar-İskender Paydaş ve Orkestrası
İSKENDER PAYDAŞ VE ORKESTRASI etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
İPEK AÇAR-İSKENDER PAYDAŞ VE ORKESTRASI etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 2367. Sokak Sultangazi
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : İPEK AÇAR-İSKENDER PAYDAŞ VE ORKESTRASI
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io