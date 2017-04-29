İpek Açar-İskender Paydaş ve Orkestrası

İSKENDER PAYDAŞ VE ORKESTRASI etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

İpek Açar-İskender Paydaş ve Orkestrası

İPEK AÇAR-İSKENDER PAYDAŞ VE ORKESTRASI etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 2367. Sokak Sultangazi

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Kategori : İPEK AÇAR-İSKENDER PAYDAŞ VE ORKESTRASI

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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