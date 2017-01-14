Inegöl Mermer Fabrikasında Öldüren Iş Kazası

Mermer fabrikasında öldüren iş kazası



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA'nın İnegöl ilçesinde mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 12 tonluk mermer bloğunun altında kalan Suriye uyruklu işçi 25 yaşındaki Ferah Hurşit Onbaşı feci şekilde hayatını kaybetti.



Bursa-Ankara Karayolu Kurşunlu Alibeyköy Kavşağı yakınlarında bulunan bir mermer fabrikasında ki iş kazası, burada işçi olarak çalışan Suriye Uyruklu Ferah Hurşit Onbaşı'nın, 12 ton ağırlığındaki mermer bloğun altında kalması sonucu meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası işci olay yerinde yaşamını yitirirken, cesedi ise haber verilmesi sonucu fabrikaya gelen İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri tarafından uzun süren çalışmanın ardından çıkartıldı.



Kazaya tanğık olan arkadaşlarının sinir krizi geçirdiği iş kazası sonrası Ferah Hurşit Onbaşı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.



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