İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe: 1-3





SALON: Balıkesir Yeni



HAKEMLER: Erdal Akıncı (xx), Yavuz Akdemir (xx)



İNEGÖL BELEDİYESPOR: Ersin (xxx), Gazmend (xxx), Caner (xx), Klapwijk (xxx), Bahow (xx), Mehmet Almaz (xx), Beytullah (x), Özer (xx), Gökhan(xx), Görkem (x), Ayhan Tunç (x)



FENERBAHÇE : Selçuk (xxx), Pajenk (xxx), Sket (xxx), Quesque (xxx), İbrahim (xx), Metin (xxx), Alperay (xx), Mehmet (xx) Metehan (xx), Sabit (xx)



SETLER: 18-25, 21-25, 32-30, 24-26



SÜRE: 124 Dakika (24, 29, 41, 30)



VOLEYBOLDA Balıkesir'in ev sahipliğinde oynanan Erkekler Kupavoley 8'li finallerinde İnegöl Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, finalist oldu. Çeyrek finalde Maliye Piyango'yu aynı skorla geçen sarı-lacivertli ekip, Balıkesir Yeni Spor Salonu'ndaki maçın ilk setini 18-25, ikinci setini 21-25 aldı. Oldukça çekişmeli geçen üçüncü set, 32-30'la İnegöl'ün oldu. Dördüncü ve son seti 24-26 alan Kanarya, maçı 3-1 kazanıp finale yükseldi. Fenerbahçe'nin yarın saat 19.00'da aynı salonda oynanacak finaldeki rakibi Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor mücadelesinin galibi olacak. - Balıkesir