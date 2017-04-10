Ilk Yarıda 1 Gol Vardı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.

Ilk Yarıda 1 Gol Vardı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada Castro'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Koita'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan kornere gitti.

33. dakikada savunmadan atılan uzun pasta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Skubic'in düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

38. dakikada savunmanın hatasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hadiahmetovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

41. dakikada Hadziahmetovic'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bajic'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45+2. dakikada Castro'nun ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya xx, Bahattin Duran xx, Hakan Yemişken xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Popov xx, Pavelka xx, Castro xx, Koita xx, Eduok xx, Adem xx

Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Abdullah, Turgut Doğan, Guanca, Ahmed

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic xx, Mehmet Uslu xx, Jonsson xx, Volkan Fındıklı xx, Fofana xx, Milosevic xx, Hadziahmetovic xx, Bajic xx

Yedekler: Kaya, Selim, Ali Çamdalı, Mbamba, Meha, Halil İbrahim, Hora

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Bajic (dk. 41) (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Veigneau (Kasımpaşa)

(Uygar Aydın/İHA)

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