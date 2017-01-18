Ikv: AP'nin Yeni Döneminde Müzakere Sürecinin Hızlandırılmasını Bekliyoruz

– İktisade Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani döneminde, Türkiye'ye yönelik daha vizyoner bir yaklaşım ve müzakere sürecinin hızlandırılmasını beklediklerini söyledi.



Schulz'un AP'den ayrılarak Almanya'da sonbaharda gerçekleşecek seçimlere katılma kararı alan Martin Schulz'tan boşalan Avrupa Parlamentosu başkanlığına, Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) adayı İtalyan Antonio Tajani seçildi. Tajani'nin AP'nin başkanlığını Haziran 2019'da gerçekleşecek AP seçimlerine kadar iki buçuk yıl süreyle sürdürmesi öngörülüyor.



Antonio Tajani'nin AP Başkanı olmasını Türkiye-AB ilişkileri açısından değerlendiren Zeytinoğlu, "AP Başkanı seçilen Antonio Tajani'nin, Türkiye konusundaki yaklaşımı AB ile ilişkilerimiz açısından önem taşıyor" dedi ve şöyle açıkladı:



"Kasım ayında AP'nin müzakerelerin dondurulması yönünde aldığı karar ilişkilerde krize sebep olmuştu. Önümüzdeki dönemde özellikle vize serbestliği konusunda bir ilerleme olması halinde iki onay kurumundan biri yine AP olacak. Burada da AP Başkanı'nın yapacağı yönlendirme ve konuyu sunuş şekli önem taşıyacak. Tajani, Türkiye'nin AB üyelik süreci hakkında geçmişte yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin Avrupa'nın bir parçası ve AB ile ortak çıkarlara sahip olduğunu belirten; Kopenhag kriterlerine uyuma dikkat çekerken aynı zamanda da Türkiye ile müzakerelerin sürmesini destekleyen bir söylem benimsemişti. AP başkanlık seçimi öncesindeki demeçlerinde ise Tajani'nin, Türkiye'nin AB için önemli bir ortak olduğunu belirtirken, AP'nin hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve temel haklar alanlarındaki eksiklikler giderilinceye kadar katılım müzakerelerinin durdurulması gerektiği yönündeki söylemini benimsediğini görüyoruz. Bu gibi yaklaşımlar, Türkiye'nin anılan konulardaki eksiklerini gidermesine zemin hazırlamıyor, aksine AB'ye duyulan güvenin azalmasına ve ilişkilerin gerilmesine yol açıyor. Yeni AP Başkanı'nın Türkiye'ye yönelik daha vizyoner ve uzun vadeli bir yaklaşım geliştirmesi önem taşıyor."



AP'nin Türkiye'ye yönelik tutumunun endişe verici olduğu değerlendirmesinde bulunan İKV Başkanı Zeytinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2014 yılı seçimleriyle yenilenen AP'nin, Türkiye'ye yönelik oldukça eleştirel bir yaklaşım benimsediğini ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında alınan önlemlerle eleştirinin dozunun daha da arttığını görüyoruz. Hatırlanacağı üzere, AP'nin Türkiye ile katılım müzakerelerinin dondurulması yönünde 24 Kasım 2016 tarihinde kabul ettiği tartışmalı tavsiye kararı, bağlayıcılığı bulunmasa da ilişkilerde tansiyonun artmasına neden olmuştu. Bu gibi adımlar ne yazık ki Türkiye'de eleştirilen uygulamaların iyi yönde değişmesine hizmet etmiyor, aksine ilişkilerdeki tansiyonun artmasına yol açıyor. AP'nin bunun yerine katılım müzakereleri sürecini hızlandırma yönünde girişimlerde bulunması daha akılcı olacaktır. Yeni AP Başkanı'nın Türkiye'ye yönelik daha sağduyulu ve yapıcı bir tutum benimsemeyeceğini umuyoruz."



Yeni AP Başkanı Antonio Tajani, bu görevi 1977-1979 yıllarında yürüten Emilio Colombo'dan sonra AP'ye başkanlık eden ilk İtalyan olacak. AB kurumlarında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan 63 yaşındaki Tajani, Birinci Dönem Barroso Komisyonu'nda ulaştırma (2008-2009), İkinci Dönem Barroso Komisyonu'nda ise sanayi ve girişimcilik (2010-2014) dosyalarından sorumlu komisyon üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüştü.



Tajani, 2014 seçimleriyle birlikte, 1994-2008 yıllarında üç dönem görev yaptığı AP'ye geri dönmüş ve AP başkan yardımcısı seçilmişti. İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia'nın kurucularından biri olan Tajani, Volkswagen emisyon skandalında ihmali bulunduğu iddiaları ve Berlusconi'ye olan yakınlığı nedeniyle tartışmalı bir aday olarak gösterilmekteydi. Tajani'nin AP başkanı seçilmesi, EPP'nin son anda Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) grubu ile AB yanlısı bir koalisyon oluşturma yönünde güç birliği yapmasıyla mümkün oldu. - İstanbul