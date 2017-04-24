İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı



KASTAMONU - Kastamonu'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kurubenzinlik Kavşağında Kastamonu'dan Karabük istikametine gitmekte olan Hasan Akbulut 05 RA 952 plakalı otomobil ile İstanbul'dan Kastamonu istikametine gitmekte olan Ahmet Sar yönetimindeki 34 GG 7434 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Hasan Akbulut ile aynı otomobilde bulunan eşi Hanife Akbulut (39), 7 yaşlarındaki ikiz çocukları Mehmet Sait Akbulut ve Elif Nur Akbulut ile diğer aracın sürüsü Ahmet Sar ile aynı otomobilde bulunan gelini Ceylan Sar ve torunu Orhan Efe Sar yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Ceyhan Sar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kaza sonrası trafik ekipleri, kavşakta geniş güvenlik önlemleri alırken araçlar çekiciyle otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.