İkçü'den İhraç Edilen Fetö'cülerin Davası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) personelinin yargılanmasına devam edildi.



İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın dördüncü oturumuna 29 tutuklu sanık ve tanıklar, tarafların avukatları ile sanık yakınları katıldı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkları tanıyan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personeli ve öğrencisi tanıkları dinlemeye devam etti. Heyet, tanıklardan sonra bazı sanıklardan hakkındaki suçlamalarla ilgili savunmalarını istedi.



Tanık H.O. İKÇÜ'de doçent olduğunu ve İKÇÜ'den tanıdığı sanıklar Mehmet Çete, İsmail Özdemir ve Yakup Eğercioğlu ile eğitim için gittikleri ABD'de 2 ay aynı evde kaldıklarını, bu süre zarfında bu kişilerin sohbetlerinden rahatsız olmaya başladığını söyledi. H.O. bu kişilerin sohbetlerinde Atatürk'e "deccal" dediklerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini eleştirdiklerini ifade etti.



Washington gezisinden dönerken Pensilvanya'da Fetullah Gülen'i ziyaret ettiklerini belirten H.O, şöyle devam etti:



"Fetullah Gülen ile konuşmamızın çok zor olduğu söylendi. Mehmet Çete'nin o dönemde dekan yardımcılığı görevinden ve üniversitenin Gediz'e (Gediz Üniversitesine) yakınlığından dolayı büyük ihtimalle Fetullah Gülen ile görüşme ayarlandı. Çete 'Doktor' kod adlı kişiye Gülen ile görüşmek istediğini, kendisinin İzmir'den geldiğini ve dekan yardımcısı olduğunu söyleyince görüştü. Fetullah Gülen ile görüşmeye ilk Mehmet Çete ve İsmail Özdemir girebildi. Biz Yakup Bey ile Pensilvanya eyaletinde akşama kadar vakit geçirdik. Girişte kendi adamlarından oluşan bir kontrol noktası var. Yatsıya gelirken ben içeri girdim. İçeride Fetullah Gülen ile daha çok Mehmet Çete konuştu."



H.O, sanık avukatlarının sorusu üzerine 18 gün önce açığa alındığını belirtti.



Mahkeme heyeti tanıkları dinledikten sonra sanıklara tanıkların ifadelerine göre savunmalarına ekleme yapmalarını istedi.



Sanıklardan İsmail Özdemir, H.O'nun çok hırslı bir yapısı olduğunu ve kendisiyle husumeti bulunduğunu savunarak, H.O'nun Pensilvanya ziyaretiyle ilgili ifadelerinin çelişkili olduğunu iddia etti.



Davaya sabah devam edilecek.



İddianame



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İKÇÜ'de görevli akademisyen ve çalışanlara yönelik 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 44 şüpheliden 40'ı yakalanmış, 29 zanlı tutuklanmıştı.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan, 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 139 sayfalık iddianamede, aralarında örgütün sözde "İKÇÜ imamı" olduğu öne sürülen Adem Fidan, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal, eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete, eski Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütçü, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz'ın da bulunduğu 29 tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.