Hisarcık Belediyespor'a Esnaf Desteği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde etli pide salonu işleten Ömer Katıran, 1. Amatör Küme Gediz-Emet-Hisarcık Grubunda mücadele eden Hisarcık Belediyespor'a eşofman desteğinde bulundu.



İlçeye bağlı 82. Yıl Mahallesi'nde Bahar Pide Salonunu işleten Ömer Katıran, 20 takım eşofmanı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar aracılığıyla Hisarcık Belediyespor antrenörü Çağlayan Koyun'a teslim etti.



Esnaf Ömer Katıran, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak onların daha iyi yetişmelerine imkan sağlayan spor kulüplerine esnaf olarak destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de imkanlarım nispetinde Hisarcık Belediyespor'a destek olmaya çalıştım" diye konuştu.(MA-EFE) - KÜTAHYA