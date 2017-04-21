Hisarcık Belediyesinden 2 Bin Kişiye Kandil Pilavı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara pilav ve ayran dağıttı.



Başkan Fatih Çalışkan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Belediye Hizmet Binası önünde yaklaşık 2 bin kişilik Kandil pilavını vatandaşlara ikram etti.



İlçe halkının Miraç Kandilini de kutlayan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Üç ayların içerisinde yer alan Miraç Kandili'ni inşallah Pazar akşamı idrak edeceğiz. Sevgili Peygamberimizin, Yaradan'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili'nin, dargınlıkları gidermek, barışı yaymak, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor ve bu düşüncelerle İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Miraç Kandilini tebrik ediyorum" diye konuştu.(MA-EFE) - KÜTAHYA